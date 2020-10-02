Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt’ta bulunan Cypruvex şirketinde çalışırken iş azlığı nedeniyle işlerine son verilen çalışanlardan 4 kişi, Cypruvex fabrikası önünde 2 aydır sürdürdükleri eylemlerine devam ettiklerini bildirdiler.



Kurban Bayramı hemen öncesinde işlerine son verilen ve 30 Temmuz 2020 Arife gününden beridir Cypfruvex önünde çadır eylemi yapan 13 çalışandan 4 kişi eylemlerine devam ediyor.

Eyleme giden diğer 9 kişinin Cypruvex yönetimiyle anlaştığı için aralarından ayrıldıklarını anlatan Hasan Çuvalcıoğlu, Kemal Akel, Mustafa Kahvecioğlu ve Sertan Gülbeş “Haklarımızı almak için eyleme devam ediyoruz” dediler.

Avukat tutup dava açtıklarını söyleyen eylemcilerin sözcüsü Kahvecioğlu, hukuk sürecinin devam ettiğini belirterek “Hakkımızı kazanana kadar iş yeri önünde çadır eylemimiz devam edecek” diye konuştu.

Yıllarca emek verdikleri işyerinden bir anda işlerine son verilerek gönderilmelerini kabul etmeyeceklerini belirten eylemciler, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini yinelediler.

