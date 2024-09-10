Hafta içi Gazimağusa Devlet Hastanesi park yeri tam bir rezalet

Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız babasının rahatsızlığı nedeniyle 25 gündür sürekli gittikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde özellikle hafta içi fotoğraftaki görüntülerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

25 gündür Mağusa Devlet Hastanesinde olduklarını ve hastanenin park yerinde hafta içi bu görüntülere şahit olduklarını söyleyen vatandaşımız “Görüntülerde gördüğünüz araçlar otoparka giriş yolunun üzerine park ediyor ki, buraya park etmek YASAK. Uyarı levhasında da buraya park etmenin yasak olduğu ve park ederseniz aracınızın çekileceği belirtiliyor” dedi..

Ancak bu uyarıyı kimsenin takmadığını ve fotoğrafta görüldüğü gibi yol üstünde araçların park yapılarak hastaneye gittiğini belirten vatandaşımız “Peki neden bu insanlar ısrarla buraya park edip tüm trafiğin aksamasına neden oluyor? Çünkü park edenlere hiçbir uygulama yapılmıyor. Levha sadece bir süs” diyerek sitem etti.

Bu süreçte babasının ambulans ile iki kez Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ve kendisinin bu yol üstüne park eden araç sürücüleri yüzünden otoparktan çok zor ve geç çıktığını ifade ederek “Toplumumuz cahil ve yetkililer sorumsuz. Bu görüntülerin sebebi bu” diyerek sözlerini tamamladı.