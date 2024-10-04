Güzelyurt’ta yaya geçitleri bakım bekliyor

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız trafikte alt yapının önemli olduğunu belirterek trafik güvenliğinin iyi olduğu yollarda kazaların az olduğuna vurgu yaparak Güzelyurt bölgesinde gözlemledikleri bir eksikliği bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Güzelyurt sakini vatandaşlarımız Güzelyurt bölgesindeki yaya geçitlerinin mevcut durumunun, özellikle bölgeyi bilmeyen öğrenciler için büyük tehlike oluşturduğunu savunarak “Yaya geçitleri bakım bekliyor. Ayrıca daha fazla yaya geçiti de olması şart” dediler.

Bölge sakinleri, üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ve ilk-orta eğitimde okulların açılmasıyla birlikte yaya trafiğinin arttığını ve mevcut yaya geçitlerinin bu ihtiyacı karşılamadığını vurgulayarak “Mevcut yaya geçitlerine yenilerinin eklenmesi şart oldu. Zira nüfus arttıkça kaldırımlardaki yaya sayısı da artıyor. Özellikle de yabancı öğrenciler yolları tam bilmediği için trafikte tehlike tavan yapıyor.

