“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, Güzelyurt’un son yıllarda gelişmeye başlamasına rağmen yeterli alt yapısı olmadığı için bir karmaşa yaşandığını dile getirerek dünden itibaren başlayan yol çizim çalışmasıyla Güzelyurt’ta beklenen düzen geleceğine inandıklarını ifade ettiler..

Son zamanlarda özellikle Güzelyurt içerisinde trafik sorununun ciddi bir boyut kazandığını ifade eden bölge sakinleri Güzelyurt ve Girne Belediyesi işbirliğiyle yol çizgileri yenilenmeye başlandığını ve bunun kendilerini biraz olsun rahatlattığını söylediler.

Yenilenen çift sarı çizgilerin sürücü vatandaşların nerede durup duramayacağının bir göstergesi olacağını ifade eden bölge sakinleri, “Bu çizgilerin kaybolması nedeniyle birçok sürücü gelişigüzel park etmeleri nedeniyle Güzelyurt içinde hem trafiği aksatıyorlardı, hem de kazalara davetiye çıkarıyorlardı. İnşallah bu çizgilerin yenilenmesiyle tüm sürücülerinde kurallara uymasıyla bölge trafiği rahatlayacak, Güzelyurt’a da beklenen düzen gelecek” diyerek sözlerini tamamladılar.

