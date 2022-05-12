Güzelyurt Terminaline girişlerde otobüsler sıkıntı yaşıyor





Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan habere göre, bir süredir Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ait öğrenci otobüslerinin yaşadıkları durak sıkıntısının yaklaşık 1 haftadır Güzelyurt Terminal alanına giriş yapmaya başladığı bildirildi.

Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen’e verilen bilgiye göre Güzelyurt Terminali’ne LAÜ otobüsü bir haftadır giriş yaptığı ancak terminal girişinde bulunan marketin önünde araçların park yapmalarından dolayı otobüslerin girişte zorlandıkları ifade edildi.

Konuyla ilgili LAÜ ulaştırma sorumlusunun Niyazi Ergülen’e yaptığı açıklamada “Bir haftadır terminale giriyoruz ancak sağda solda park eden araçlar nedeniyle zorlanıyoruz” diyerek, trafik polisinin veya Güzelyurt Belediyesi trafik şubesinin denetlemesini istediler.



