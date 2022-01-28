Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, Güzelyurt bölgesi halkına hizmet veren Güzelyurt Sağlık Ocağı’na giden vatandaşların oradaki çalışanların umursamazlıklarından şikayetçi olduklarını bize iletti.

Bölge halkının sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Ocağ’ına giderek gerek Covid-19 testi yaptırmak gerekse muayene olmak için saatlerce dışarda kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını aktaran Ergülen, “Çalışanların umurunda olmaması nedeniyle test yapmak amacıyla gelen vatandaşlar ancak saat 11’den sonra test yaptırdılar” dedi.

Bu arada Sağlık Ocağı’nda doktorların olmamasından dolayı ilaç verilmediğini de aktaran bölge sakinleri burada sadece 2 kişinin görev aldığının onların da her saat için 15 dakika mola verdikleri için buraya giden vatandaşların soğukta beklemekte hasta olduklarını dile getirdikleri bildirildi.

