Güzelyurt Kaymakamlığı için Tevfik Direnç sesleri

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaklaşık 15 gün önce kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde bazı bakanlıklarda yeni atamalar yapılmaya devam edilirken, bazı bölge kaymakamlıkları içinde isimlerin kulislerde dolaştığı bildirilmekte.



Bize ulaşan bilgilere göre, 2016 yılında Güzelyurt Kaymakamlığı’na atanan Tevfik Direnç’in tekrar kaymakamlığa atanması bekleniyor. 2018 seçimleri sonrasında görevden alınan Direnç, Tarım Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğü görevine atanmıştı. Daha sonra görevden alınması nedeniyle müşavir olmuştu. Güzelyurt halkı tarafından sevilen Direnç’in kaymakam olmasının gerektiğini dilendirdiği bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, Direnç’in görev verilmesi halinde göreve hazır olduğunu ve etrafındaki kişilere evde boş boş müşavir olmaktansa görev almayı tercih ettiğini dile getirdiği belirtildi.

