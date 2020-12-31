banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
202 0
22 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
71 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
28 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
132 0
banner529
banner570

Güzelyurt Kaymakamlığı için Tevfik Direnç sesleri

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaklaşık 15 gün önce kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde bazı bakanlıklarda yeni atamalar yapılmaya devam edilirken, bazı bölge kaymakamlıkları içinde isimlerin kulislerde dolaştığı bildirilmekte.

banner577
Güzelyurt Kaymakamlığı için Tevfik Direnç sesleri

Bize ulaşan bilgilere göre, 2016 yılında Güzelyurt Kaymakamlığı’na atanan Tevfik Direnç’in tekrar kaymakamlığa atanması bekleniyor. 2018 seçimleri sonrasında görevden alınan Direnç, Tarım Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğü görevine atanmıştı. Daha sonra görevden alınması nedeniyle müşavir olmuştu. Güzelyurt halkı tarafından sevilen Direnç’in kaymakam olmasının gerektiğini dilendirdiği bildirildi.
Bize ulaşan bilgilere göre, Direnç’in görev verilmesi halinde göreve hazır olduğunu ve etrafındaki kişilere evde boş boş müşavir olmaktansa görev almayı tercih ettiğini dile getirdiği belirtildi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.