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Güzelyurt bölgesinde vatandaş sağlık hizmeti alamıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, ülke genelinde devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının başlattığı eylemler nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yaşayan vatandaşların mağdur olduklarını bildirdi.

Güzelyurt bölgesinde vatandaş sağlık hizmeti alamıyor
 
Güzelyurt ve bölgede yaşayan vatandaşların sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gitmelerine  karşın muayene olamadıklarını bildiren Ergülen, ayrıca reçete ile satılan ilaçlarını da yazdıramadıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
Ülke genelinde uygulanan grev nedeniyle acil hizmetler dışında doktorların hastalara bakmadığı için hastaların mağdur oldukları kaydedildi.
 
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