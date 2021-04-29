Güzelyurt bölgesinde vatandaş sağlık hizmeti alamıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, ülke genelinde devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının başlattığı eylemler nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yaşayan vatandaşların mağdur olduklarını bildirdi.



Güzelyurt ve bölgede yaşayan vatandaşların sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gitmelerine karşın muayene olamadıklarını bildiren Ergülen, ayrıca reçete ile satılan ilaçlarını da yazdıramadıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Ülke genelinde uygulanan grev nedeniyle acil hizmetler dışında doktorların hastalara bakmadığı için hastaların mağdur oldukları kaydedildi.

