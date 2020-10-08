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Güzelim adamız böyle duyarsızlar tarafından kirletiliyor

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Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede tüm uyarılara rağmen her yerin çöplüğe döndürüldüğünü ifade ederek özellikle gençlerin çevrelerine karşı çok duyarsız olduğundan dert yanarak isyanlarını bizlere gönderdikleri bazı fotoğraflarla dile getirdiler.

Güzelim adamız böyle duyarsızlar tarafından kirletiliyor
 
 
 
Fotoğrafta görülen yerin İskele bölgesindeki Boğaz Limanı olarak bilinen balıkçı barınağı olduğunu belirten vatandaşlarımız önceki gece bazı gençlerin burada toplanarak alem yaptıklarını ancak gecenin sonunda etrafa bıraktıkları molozların bölgeye yakışmadığını vurguladılar.
Duyarlı vatandaşlarımız buraya çöplerini bırakan gençlere seslenerek “Gençler eminim ki burada güzel vakit geçirdiniz! Nargilecik, içkicik, alem, gırgır, şamata, afiyetler olsun. Herzaman bekleriz sizi bu eşsiz güzellikte ki yerimize. Ha bu arada biz, siz yorulmayasınız, bu gelişinizde de iyi eğlenebilesiniz diye gereken temizliği yaptık!” diyerek onlara sitemlerini gönderme yaparak ilettiler.
Ancak bunun bir daha tekrarlanması halinde bu sefere plaka da vereceklerini dile getirerek böyle bir güzelliğin bu şekilde çirkinleştirilmesine izin vermeyeceklerini sözlerine eklediler.
 
 
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