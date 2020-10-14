Güya araçla sahile girmek yasak

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesinden çevreci vatandaşlarımız, sahillerimizin tahrip edildiğini doğal yaşam alanlarının her geçen gün yok edildiğini iddia ederek gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.



“Bu görüntüler İskele sahilinden. Tabelada kaplumbağaların üreme alanı olduğu ve sahilde araç kullanmanın yasak olduğu yazıyor” diyen çevreci vatandaşlarımız ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi araçların sahil boyunca kumluk alanda dolandığını ifade ettiler.

Bu arada kum zambaklarının da güya koruma altında olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Ancak bu bölgedeki kumul florası tamamen tahrip edilmiş, yasaklara değil uymak tamamen tersi yapılmış” dediler.

Gerek Çevre Dairesi’ne gerekse belediye yetkililerine seslenen çevreci vatandaşlarımız, bu sahilimizin doğal yapısının daha fazla tahrip edilmemesi için bölgedeki karavan sahiplerine müdahale etmenin şart olduğunu sözlerine eklediler.

