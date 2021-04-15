banner583
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
11 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
19 0
 
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
124 0
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
25 0
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
13 0
117 0
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
13 0
banner529
banner570

Güpegündüz hırsızlığa kalkışma cesareti buldular

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçtiğimiz hafta cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki köylerden biri olan Minareliköy’de gündüz vakti yaşanan hırsızlık girişimi bölgede şaşkınlığa neden oldu.

Güpegündüz hırsızlığa kalkışma cesareti buldular
banner630
 
Minareliköy bölgesinde anayola yakın Limasol Bankası’nın şubesi karşısında park halinde bulunan Mehmet Akman’a ait aracın kapılarının açılarak hırsızlık girişiminde bulunan kişi veya kişilerin herhangi bir şey çalmadan uzaklaştıkları bildirildi.
Bu konuda Demirhan Polisi’ne yapılan şikayet sonrasında soruşturma başlatıldığı bildirilirken, hırsız veya hırsızların güpegündüz hırsızlığa kalkışma cesaretini nereden buldukları sorgulanırken, ülkede artık her an bir olayla karşılaşabileceğimizin de kanıtı olduğu ifade edildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.