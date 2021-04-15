Güpegündüz hırsızlığa kalkışma cesareti buldular

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçtiğimiz hafta cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki köylerden biri olan Minareliköy’de gündüz vakti yaşanan hırsızlık girişimi bölgede şaşkınlığa neden oldu.



Minareliköy bölgesinde anayola yakın Limasol Bankası’nın şubesi karşısında park halinde bulunan Mehmet Akman’a ait aracın kapılarının açılarak hırsızlık girişiminde bulunan kişi veya kişilerin herhangi bir şey çalmadan uzaklaştıkları bildirildi.

Bu konuda Demirhan Polisi’ne yapılan şikayet sonrasında soruşturma başlatıldığı bildirilirken, hırsız veya hırsızların güpegündüz hırsızlığa kalkışma cesaretini nereden buldukları sorgulanırken, ülkede artık her an bir olayla karşılaşabileceğimizin de kanıtı olduğu ifade edildi.

