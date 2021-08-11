Güngör köylüleri isyan bayrağı çekti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin yıllardır kanayan yarası olan Beşparmak Dağları yamaçlarındaki taşocakları ile ilgili vatandaşların mağduriyeti ve isyanı her geçen gün büyüyor.

Uzun yıllar önce çevreye ve doğaya zarar vermesi nedeniyle kapanan Güngör köyü yakınındaki taşocağı tesisine yeniden işletme izni verilmesi köylüleri ayaklandırdı.

Güngör köyünde ve bölgede işletmesi olan kişiler taşocağına yeniden çalışma izni veren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde Perşembe günü eylem yaparak tepkilerini dile getirecekler.

Eylem ile ilgili sosyal medya aracılığıyla çevre ve doğaya sahip çıkmak isteyenlere çağrı yapan bölge sakinleri şu açıklamayı yaparak çevreci vatandaşları eyleme daveti ettiler:

“Çok değerli KKTC halkımız. Güngör köyünde yıllardır kapalı olan ve açık olduğu yıllarda çevreyi ve doğayı katleden, aynı zamanda Taşkent köyünü de etkileyen, bizleri ise patlatma ve tozlarıyla sağlığımızı tehdit eden bu ilgili taşocağı tüm çırpınışlarımıza ve eylemlerimize rağmen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından dağlarımız sermayeye peşkeş çekilmiş ılğili işletmeye 5 yıllık yeni izin verilmiştir. Bu nedenle 12.08.2021 perşembe saat 10:00 da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapma kararı almış bulunmaktayız. Bu eyleme çevreye doğaya ve yaşam hakkına sahip çıkmak isteyen tüm halkımızı davet ediyoruz.”

