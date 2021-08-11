banner583
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
111 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
18 0
 
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
3.1B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
16 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
9 0
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
46 0
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
25 0
banner661

Güngör köylüleri isyan bayrağı çekti

banner476

banner666
Güngör köylüleri isyan bayrağı çekti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin yıllardır kanayan yarası olan Beşparmak Dağları yamaçlarındaki taşocakları ile ilgili vatandaşların mağduriyeti ve isyanı her geçen gün büyüyor.
Uzun yıllar önce çevreye ve doğaya zarar vermesi nedeniyle kapanan Güngör köyü yakınındaki taşocağı tesisine yeniden işletme izni verilmesi köylüleri ayaklandırdı.
Güngör köyünde ve bölgede işletmesi olan kişiler taşocağına yeniden çalışma izni veren  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde Perşembe günü eylem yaparak tepkilerini dile getirecekler.
Eylem ile ilgili sosyal medya aracılığıyla çevre ve doğaya sahip çıkmak isteyenlere çağrı yapan bölge sakinleri şu açıklamayı yaparak çevreci vatandaşları eyleme daveti ettiler:
“Çok değerli KKTC halkımız. Güngör köyünde yıllardır kapalı olan ve açık olduğu yıllarda çevreyi ve doğayı katleden, aynı zamanda Taşkent köyünü de etkileyen, bizleri ise patlatma ve tozlarıyla sağlığımızı tehdit eden bu ilgili taşocağı tüm çırpınışlarımıza ve eylemlerimize rağmen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından dağlarımız sermayeye peşkeş çekilmiş ılğili işletmeye 5 yıllık yeni izin verilmiştir. Bu nedenle 12.08.2021 perşembe saat 10:00 da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapma kararı almış bulunmaktayız. Bu eyleme çevreye doğaya ve yaşam hakkına sahip çıkmak isteyen tüm halkımızı davet ediyoruz.”
 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.