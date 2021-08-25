Güney’den daha ucuzmuşuk!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bazı marketçilerin geçtiğimiz günlerde yaptırdığı araştırmada ülkemizdeki market fiyatlarının Güney’den daha ucuz olduğunu ortaya koyduklarına dikkat çekerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Vatandaşlarımız “Güneyden daha ucuzmuşuk. Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Hale bak sen Güney’de insanlar 1 sene evvel maaşıyla ne alırsa gene bugün aynısını alabilir! Bizde ise yaklaşık yarısı belki” diyerek Kuzey’de bir yıl önceki fiyatların neredeyse yüzde yüz arttığını ancak kazancın ayni şekilde artmadığını ifade ettiler.

Geçtiğimiz yıl marketlerde satılan sebze ve meyve fiyatlarının bu yıl yüzde 80 zamlandığını ayrıca kuru gıdalar yanında ayçicek yağı gibi gıdaların fiyatlarının yüzde 150 zamlandığının belirten vatandaşlarımız “Güney’de fiyatlar TL’ye çevrildiğinde bizden daha pahalı olabilir. Ancak onların kazançları Euro olduğu için onlar için fiyatlarda değişiklik olmadığı sürece zamlanmış sayılmaz. Ancak ülkemizde kazançlar TL olduğu için ve artış olmadığından geçmişte üç aldığımız şeyi bir almak zorunda kalıyoruz” diye konuştular.

Bu nedenle kimsenin vatandaşları ‘Güney bizden pahalı diye kandırmaması gerektiğine vurgu yapan vatandaşlarımız “Konu bizim tarafta kazançlarımızın TL’nin değer kaybıyla erimesi olduğudur unutmayalım” dediler.

