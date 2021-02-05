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Güney Kıbrıs’ta böyle mi yapılıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güney Kıbrıs’ta çalışan bazı vatandaşlarımız, dün sabah saatlerinde başta Lefkoşa olmak üzere ülke genelinde PCR test merkezlerinde yaşanan PCR test kuyruklarını sosyal medyadan gördükçe sinir krizi geçirdiklerini dile getirerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Güney Kıbrıs’ta böyle mi yapılıyor?
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Vatandaşlarımız, komşumuz Güney Kıbrıs’ın 8 Şubat tarihinden itibaren kapalı sektörleri yavaş yavaş faaliyete geçirmeye başlayacağını açıkladığına dikkat çekerek, “İşe gidecek herkes haftada bir PCR testi yaptıracak. Test merkezlerinde yoğunluk oluşmaması adına haftayı günlere bölerek adının baş harfi A-D arasında olanlar E-H arasında olanlar gibi ayırarak yığılmayı önlemeyi planlıyorlar” diye konuştular.
Ancak bizde ise çalışan sektörlerin işçilerini PCR yaptırmaya çağırarak izdiham yaratıldığına vurgu yapan vatandaşlarımız “Koskoca Lefkoşa’da tek merkeze insanları ayni gün yığarak 1-2 km’lik kuyruk oluşturuyoruz. Bu test yaptırmaya gidenler bulaşmamışsa hastalığı bulaşmış oldular” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
 
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