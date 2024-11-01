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Güneş enerjisini kullanmak şart

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Güneş enerjisini kullanmak şart
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin hem güzel havası hem de bol güneşiyle bilinen bir ada ülkesi olduğuna dikkat çekerek, bu güneşi ve rüzgarı enerji üretiminde kullanmak gerektiğini dile getirip, siyasilerin neden bu yönde adım atmadıklarını sorguladılar.

Uzun zamandan beridir dünyada ve ülkemizde enerji konusunun görüşüldüğünü hatırlatan vatandaşlarımız, Teknecik Santrali’nin ömrünü tüketmekte olduğunu dile getirerek düşüncelerini aktardılar.

Bu şekilde petrol ürünüyle çalışan elektrik santrallerinin zaten dünyada çok azaldığını belirten vatandaşlarımız, “Bu gibi elektrik santralleri yerine yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ta birçok bölgede bulunan rüzgar enerjisi üretimine geçilebilir. Ya da güneş kullanılarak solar enerjiye geçilmesi teşvik edilebilir.” diye öneri sundular.

Ülkemizin neredeyse yıl 365 gün güneş gördüğünü belirten vatandaşlarımız, bunu kullanmanın şart olduğunu sözlerine eklediler.

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