“Gün gelecek torunlarımıza yaşayacak bir çevre kalamayacak”

Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız ülkemizin her geçen gün çöp ve molozlarla kirlendiğini ve doğal hayatın adım adım yok olmaya başladığını iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

İskele sakini vatandaşlarımız fotoğrafta görülen molozların neden buraya döküldüğünü sorgulayarak “Burası Yuvarlak Tepe dediğimiz yer. İskele belediyesi tarafından kullanılan çöplük burasının bir kilometre kuzeyinde” diyerek tepki gösterdiler.

Çöplük alan bulunurken neden buraya döküldüğünü anlamadıklarını tekrarlayan vatandaşlarımız “Kimse kusura bakmasın ama bizden bir ... olmaz” diyerek isyan ettiler.

Gün gelecek torunlarımıza yaşayacak bir çevre kalmayacağını ifade eden vatandaşlarımız, hem çevrenin hem de doğal hayatın bu şekilde yok edilmesine göz yummamak için herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.

