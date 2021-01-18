Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin özellikle kuzey sahil yolunun ve Girne bölgesinin doğasıyla insanları kendine aşık ettiğini ancak bu doğal güzelliğin yine bu insanlar tarafından her geçen gün yok edildiğini iddia ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.





Fotoğraflı olarak bize sitemlerini ileten çevreci vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi Girne bölgesi köylerinden birinin yamaçlarında baş bir arazinin bölgede yaşayan kişilerin evsel atıkları ve çöpleri tarafından oluşturulan çöplük olduğunu belirttiler.

Bu gibi evsel atıkların bu şekilde çevreye bırakılması yerine belediye ekiplerine verilmesi halinde çevrenin kirletilmeyeceğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu şekilde her önüne gelenin çevreye çöplerini bırakmasıyla her taraf çöplüğe dönecek farkında değiliz herhalde. Ancak bir gün gelecek bu çöplükler içinde boğulacağız” diyerek sitemlerini aktardılar.

