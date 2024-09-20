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Gufi (Kıbrıs engereği) yılanlarına dikkat!

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Gufi (Kıbrıs engereği) yılanlarına dikkat!
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Büyük Av Sezonu için hazırlıklara başlayan avcıların köpeklerini gezdirmek için gittikleri bazı av bölgelerinde karşılaştıkları Gufi (Kıbrıs engereği) yılanlarından dolayı çok korktuklarını ifade ettiler.

Özellikle Orta Mesarya bölgesindeki Dennarga avlağı bölgesine giden avcıların köpeklerini Gufi yılanlarının sokarak zehirlediklerini belirten vatandaşlarımız, bu yılanlar nedeniyle köpekleriyle av bölgelerini gezmeye gitmekten vazgeçtiklerini de bildirdiler.

Son yıllarda bu yılların oldukça arttığını ve özellikle uzun yaz dönemi nedeniyle zehirlerinin daha etkili olduğunu iddia eden avcı vatandaşlarımız bu nedenle başta avcılar olmak üzere doğada yürüyüş yapanların da dikkatli olması gerektiğini sözlerine eklediler.

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