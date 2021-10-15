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Gribal enfeksiyonlar erken başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, koronavirüs pandemisiyle mücadelede neredeyse 20 ay geride kalırken, geçtiğimiz yıl neredeyse hiç yaşanmayan gribal enfeksiyon olaylarının bu yıl erken başladığı bildirilmekte.

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Gribal enfeksiyonlar erken başladı
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Bize ulaşan haberlere göre, Ekim ayının başından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan gribal enfeksiyona bağlı hastalıkların halk arasında endişe yarattığı belirtilmekte.
Özellikle koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteren bu yılki gribal enfeksiyonların tek farkının geçmişte sıcaklık yapmasına karşın şimdi ise hiç sıcaklık yaşanmaması olduğu ifade ediliyor.
Aldığımız bilgilere göre, gribal enfeksiyona yakalanan kişilerin vücutlarında kesiklik, iştahsızlık ve baş ağrısı yaşadıkları bildirilirken, bugünlerde bu şikayetlerle yüzlerce vatandaşın hastanelere başvurdukları, hatta bazı vatandaşların koronavirüse yakalandıkları şüphesiyle hemen PCR testi yaptırdıkları aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.
 
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