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Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu

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Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, 2022-23 Eğitim yılının başlaması sonrasında alevlenen okullardaki hademe sorunu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale döndü.
Bize ulaşan haberlere göre, devlet tarafından istihdamı yapılmamış hademelerin özel şirketin inisiyatifi doğrultusunda azar azar işlerine son verildiği bildirilmekte.
Kamu-İş üyesi olan ve taşeron şirket tarafından okullarda görevli olan hademelerin birçoğunun taşeron şirketle sözleşme yapmamaları nedeniyle işlerine son verildiği ve yerlerine başka hademelerin çalıştırılmaya başlandığı aldığımız bilgiler arasında.
Sendikalarına destek vermek için greve giden ve eyleme katılan Kamu-İş üyesi birçok hademenin geçtiğimiz hafta sonu itibariyle işlerine son verilerek yerlerine yeni hademeler görevlendirildiği kaydedilirken, işlerinden olan hademelerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceği merak konusu…
 
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