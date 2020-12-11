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Gözler Meclis Başkanlığı seçimine çevrildi

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Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, Ersan Saner Başbakanlığı’nda kurulan yeni hükümet sonrasında gözlerin ilerleyen günlerde yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimine çevrildiği bildirilmekte.

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Gözler Meclis Başkanlığı seçimine çevrildi

Özellikle UBP’de Meclis başkanlığı için birçok adayın bulunduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada CTP’nin de kendi adayını çıkaracağı belirtilirken, zorlu bir yarışın olacağı tahmin ediliyor.
Ancak UBP’de Meclis başkanlığı için çok uzun süreden beridir bu göreve talip olan Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre başta olmak üzere, Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Girne milletvekili İzlem GürçağAltuğra’nın talip oldukları bize kulislerden ulaşan haberler arasında bulunuyor.
Özellikle bakanlık bekleyen Oğuzhan Hasipoğlu’nun bir bakanlık almaması sonrasında Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim olduğu bize gelen bilgiler arasında.
 
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