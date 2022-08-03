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“Göz göre göre hasta oluyoruz”

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“Göz göre göre hasta oluyoruz”

 
Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, yürüyüş amaçlı olarak gerçekleştirdiği gezinti sırasında Mağusa içinde özellikle apartmanlarda büyük eksiklikler gördüğünü ancak en önemlisinin ise lağım olayı olduğunu ifade etti.
Fotoğrafta görülen bölgenin Karakol bölgesi olduğunu söyleyen vatandaşımız, apartmanı pis su hattının ya patladığını ya da dolduğunu ve bu nedenle lağım sularının etrafa yayılmaya başladığını belirtti.
Vatandaşımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi sokakta lağım sularından dolayı yosunlaşma başladı. Bunun anlamı da bu lağım suları günler öncesinden akmaya başlamıştır. Bunu gören bölgede bir kişi veyahut apartman yöneticisi yok mu? Bu nasıl bir anlayış” dedi.
Etrafa yayınlan lağım sularının hem kötü bir görüntü hem de kötü bir koku da yaydığını ifade eden duyarlı vatandaşımız “Göz göre göre hasta oluyoruz. Daha sonra ise neden hasta olduk diye kara kara düşünüyoruz. Bu lağım sularından beslenen sineklerin bir ısırığıyla çeşitli hastalıklar vücudumuza giriyor. Bunu unutmayalım” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
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