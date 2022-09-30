banner875
banner815
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
6 0
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
32 0
 
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
26 0
Denktaş ve Arıklı'nın
Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği
10 0
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
28 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
45 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
24 0
banner878

Görünmez tehlike: Aydınlatma direkleri

banner476

Girne Caddesi üzerinde bulunan sokak lambaları tam bir görünmez tehlike

banner825
Görünmez tehlike: Aydınlatma direkleri
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, şehir içinde sokakları aydınlatma amacıyla kullanılan sokak lambalarının tam bir görünmez tehlike olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla bu tehlikeyi paylaştılar.
Fotoğrafta görülen sokak aydınlatma direklerini dün Lefkoşa’nın yaya olarak kullanılan en işlek caddesi olan Surlariçi bölgesinin Girne Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlardan çektiklerini ifadeden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi sokak aydınlatma lambalarını çalıştıran elektrik kabloları ya direklerin dışarısında ya da maksat kapalı görünsün diye bir şeylerle sarılarak kapatılmış durumda. Yani vidalanması gereken kapaklar ya yok ya da uydurma birşeyler yapılmış” dediler.
Son günlerde hem öğrencilerin ülkeye gelmeye başlaması hem de yabancı turistlerin bölgede yürüyüş yapmaları nedeniyle caddenin çok kalabalıklaştığını ifade eden vatandaşlarımız “Umarız birileri bu açıktaki kablolara ellemeye kalkmaz. Zira bu kablolalar görünmez bir tehlike içeriyor. Yüksek elektrik akımı her an birilerini çarpabilir” diye konuştular.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.