Görünmez tehlike: Aydınlatma direkleri

Girne Caddesi üzerinde bulunan sokak lambaları tam bir görünmez tehlike



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, şehir içinde sokakları aydınlatma amacıyla kullanılan sokak lambalarının tam bir görünmez tehlike olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla bu tehlikeyi paylaştılar.

Fotoğrafta görülen sokak aydınlatma direklerini dün Lefkoşa’nın yaya olarak kullanılan en işlek caddesi olan Surlariçi bölgesinin Girne Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlardan çektiklerini ifadeden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi sokak aydınlatma lambalarını çalıştıran elektrik kabloları ya direklerin dışarısında ya da maksat kapalı görünsün diye bir şeylerle sarılarak kapatılmış durumda. Yani vidalanması gereken kapaklar ya yok ya da uydurma birşeyler yapılmış” dediler.

Son günlerde hem öğrencilerin ülkeye gelmeye başlaması hem de yabancı turistlerin bölgede yürüyüş yapmaları nedeniyle caddenin çok kalabalıklaştığını ifade eden vatandaşlarımız “Umarız birileri bu açıktaki kablolara ellemeye kalkmaz. Zira bu kablolalar görünmez bir tehlike içeriyor. Yüksek elektrik akımı her an birilerini çarpabilir” diye konuştular.



