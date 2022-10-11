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“Gönyeli içinde bazı sokaklar tek yol yapılmalı”

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"Her geçen gün büyüyen Gönyeli’nin içindeki araç trafiği çok arttı"

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“Gönyeli içinde bazı sokaklar tek yol yapılmalı”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gönyeli sakini vatandaşlarımız, Gönyeli’nin her geçen gün büyüdüğünü ve bu nedenle de araç trafiğinin Gönyeli içinde çok arttığını dile getirerek bazı yolların hem gidiş hem gelişi artık kaldırmaz olduğunu savunarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere ilkokul ve lise öğrencilerinin de eğitime başlaması ile Gönyeli içinde artan büyük taşıtlardan dolayı yollarda tıkanıklığın yaşandığını belirten vatandaşlarımız “Bunlardan biri de Şht. Mustafa Sakallı Sokak oluyor. Bu sokaktaki yolu kullanan sürücüler her an kaza yapma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca bu sokakta yaşayan vatandaşlarımız ise yürümekten korkar oldular” diye konuştular.
Bu yolun neden tek yol yapılmadığını sorgulayan bölge sakinleri “Buranın tek yol yapılması için ne bekleniyor. İllaki birilerinin canının yanması mı lazım” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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