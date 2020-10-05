Göletlerde temizlik şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin yarı kurak iklime sahip bir ada ülkesi olduğunu ve bu nedenle yağmur sularının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Yağmur sularının biriktiği bölgeler olan göletlerin birkaç yılda bir temizlenerek ve içlerindeki killi toprağın alınarak daha fazla su tutmasının sağlanması gerektiğini ifade eden doğa dostu vatandaşlarımız, ancak yıllardır göletlerin büyük çoğunluğunun debilerinin temizlenmediğini kaydettiler.

Debilerinde biriken killi toprağın suyun yerin altına akmasına izin vermemesi nedeniyle suyun buharlaşarak kaybolduğunu belirten vatandaşlarımız, “Göletlerde temizlik yapılması şart. Aksi takdirde yer altı suları kaybolacak” diyerek sitem ettiler.

Özellikle son günlerde büyük yerleşim yerlerinde yaşanan susuzluğun nedeninin yeraltı sularının azalması nedeniyle tankerle su taşıyanların yeterli su temin edememesi geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle gölet temizliğine önem vermek gerektiğini sözlerine eklediler.



