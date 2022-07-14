Glapsides Plajı bölgesinde kötü kokular perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bazı vatandaşlarımız, yaz aylarında sürekli olarak kullandıkları Glapsides Plajı bölgesiyle ilgili şikayetlerini bizlerle paylaştılar.



Bölgenin güzel denizi ve kumsalı ile Mağusalıların uğrak plajlarından biri olan Glapsides Plajı’nda denize gelen vatandaş olsun, turist olsun acayip bir koku ile karşılaştığını belirten Mağusa bölgesi sakinleri bu kokunun lağım kokusu olduğunu iddia ettiler.

Kokunun kaynağının nereden geldiğini bölgeden sorumlu Mağusa Belediyesi’nin bulması ve gerekeni yapması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bölgede artan yapılaşmanın sonuçlarının gözle görülür hale geldiğini gözlemliyoruz. İnşallah bu bölgede kötü sonuçlar doğuracak sorunlar yaşanmaz. Özellikle insan sağlığını tehdit edecek sorunlar” diyerek endişelerini bizlerle paylaştılar.

