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Girne’ye yakışmayan görüntü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizin turizmle özdeşleşen ve turizmin başkenti olarak anılan Girne’nin çarpık yapılaşma yanında fotoğrafta olduğu gibi köyü andıran halleriyle dikkat çektiğini dile getirdiler.

Girne’ye yakışmayan görüntü
 
Girne’nin en işlek caddelerinden birinde çektikleri bu fotoğrafı bizlerle paylaşan Girne sakini vatandaşlarımız, Girne’nin artık metropolit bir şehir olduğunu dile getirerek fotoğrafta görüldüğü gibi insanların tavuk besledikleri kümeslerinin sergilenmemesi gerektiğini ifade ettiler.
Üstelik bu tavuk kümesinin yanına kaldırıma dikilen üniversite tabelalarının da kümesle tam bir tezatlık taşıdığını dile getiren vatandaşlarımız “Gerçekten eğitime ihtiyaç var. Zira kümes hayvanları yol üstünde değil bir evin arka bahçesinde olur. Ancak burası Kıbrıs burada herşey olabiliyor” diyerek sitemlerini aktardılar.
Burada hem Girne Belediyesi’ne hem de Çevre Dairesi ekiplerine görev düştüğünü belirten vatandaşlarımız “Girne yakışmayan bu ve bunun gibi görüntüler, Girne’mizin  değerini düşürmekte” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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