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Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor

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Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde nüfusla birlikte araç sayısının da artmakta olduğunu ve bu nedenle trafiğin özellikle de büyük yerleşim yerlerinde içinden çıkılmaz hale geldiğini ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız, özellikle Girne trafiğinin her geçen gün biraz daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirterek fotoğrafta da görüldüğü gibi hem sabah saatlerinde iş başlangıcında hem de akşam saatleri iş çıkış saatlerinde trafiğin kilitlendiğini ifade ettiler.
Girne dışından gelerek Girne içinde bir yere gitmeye çalışmanın en az bir saat adım adım ilerleyerek gitmek anlamına geldiğini söyleyen vatandaşlarımız, bunun anlamının da hem zaman kaybı hem de enerji kaybı olduğunu vurguladılar.    
Bizim aracılığımızla Girne Belediyesi başkan adaylarına seslenen vatandaşlarımız “Sevgili Girne Belediyesi Başkan adayı arkadaşlarımız, bu trafik çilesini çözecek olan projeleri olanlara oylarımızı veririz. Ancak bu trafik çilesini bitirme konusunda projesi olmayanlar boşuna oy istemesinler” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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