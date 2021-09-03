Girne’de kaldırımların sahibi araçlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, Girne’de birçok işyerinin yeterince park yeri bulunmadığı için kaldırımların sürekli işgal edildiğini belirterek bu konuda geçtiğimiz gün yaşadığı bir olayı paylaşarak sitem etti.



Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla şunları anlattı:

"Geçtiğimiz akşam kız arkadaşımla Girne Lavaş'ın önünden geçiyorduk ama geçemedik. Çünkü babasının yeriymiş gibi fotoğrafta görüldüğü gibi kocaman arabayı kaldırımın üzerine park etmiş mecbur yola geçmek zorunda kaldık karşı şeritten gelen araba az kalsın bize çarpıyordu”

Girne’nin tüm kaldırımlarının böyle sorumsuz insanlar yüzünden dolu olduğunu iddia eden vatandaşımız “Bir gün kamera alıp video çekeceğim tüm Girne’nin kaldırımlarında bisikletle bir tur yapacağım bana hak vereceksiniz." diye konuştu.

Tabii bunda sürücüler kadar işletmelerin de suçu olduğunu savunan vatandaşımız, işletmelerin yeterince park yeri olmuş olsa belki de bu gibi araç sürücülerinin araçlarını kaldırımlara park etmeyeceğini sözlerine ekledi.

