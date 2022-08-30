Girne Turizm Limanı vatandaşı perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan bazı vatandaşlarımız Girne Turizm Limanı'nda yaşanan yoğunluktan dolayı perişan olduklarını dile getirerek isyan ettiler.





Bize ulaşan vatandaşlarımız Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Girne Turizm limanından şikayetlerin her geçen gün daha da arttığını hem gelişlerde hem de gidişlerde yaşanan sıkışıklığın bitmek bilmediğini vurguladılar.

Vatandaşlarımız “Gemi yanaştı, saatlerdir bekliyoruz. Gemiden inelim derken bir de limanda büyük bir kalabalık. Çoluk çocuk perişan olduk. Ulaştırma Bakanlığı nerede. Görmüyor mu buradaki sorunları. Hem gemiler gelirken rezil olduk o da yetmezmiş gibi ülkeye girişte rezillik çekiyoruz. Bir vatandaş olarak bu kadar sıkıntı çekiyorsak, ülkeye gelen turistler ne yapsın” ifadelerine yer verdiler.

Turizm limanının ülkenin aynası olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, buraya gelen veyahut buradan Türkiye’ye giden vatandaşların yaşadıkları bu rezaletin ülkeye iyi puanlar getirmediğini sözlerine eklediler.



