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Girne trafiği en ufak bir olayda bile perişan oluyor

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Girne trafiği en ufak bir olayda bile perişan oluyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, son zamanlarda sürekli büyüyen şehirlerden olan Girne’nin artık daha fazla nüfusu kaldıracak bir alt yapıya sahip olmadığını dile getirerek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Özellikle hafta içi iş başlangıcıyla başlayan trafiğin en ufak bir kaza veyahut olay ile adeta arap saçına döndüğünü ifade eden vatandaşımız, 5 dakikalık bir mesafeyi gitmek için neredeyse bir saat trafikte kalmak zorunda oldukları günler olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü Girne Mahkemelerinde asayiş önlemi almak isteyen polisin o bölgede trafiği bir süreliğine kapatması sonrasında trafiğin adeta kilitlendiğini dile getiren vatandaşımız “Sabah saatlerinde kapatılan yolun öğleye doğru açılmasına karşın trafik akşama kadar adeta kilitlendi. Bu şekilde yoğun bir trafik hem zaman kaybına hem de milli servetin boşa gitmesine sebeptir” diyerek sitemini dile getirdi.

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