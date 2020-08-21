Girne trafiği bezdiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, sürekli olarak yollarda olduklarını dile getirerek, gün geçtikçe büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğundan dolayı çıldırma noktasına doğru ilerlediklerini kaydettiler.



Bize gönderdikleri bir fotoğrafla Girne trafiği ile ilgili sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, Girne’nin içine girme haline dönüştüğünü ifade ettiler.

Ülke trafiğinin her yerde gün geçtikçe arttığına dikkat çeken vatandaşlarımız ancak en büyük sıkıntının Girne ve Lefkoşa’da olduğunu gözlemlediklerini söylediler.

Vatandaşlarımız, Lefkoşa - Girne çemberi öncesi 15 dakikalık bir yol kat ettiklerini ancak Girne Caddesine gidiş için ise minimum 25 dakika üzeri bir zaman harcadıklarını söyleyerek, “Tam bir işkence ve büyük bir zaman kaybı” diye konuştular.

Artan bu trafik yoğunluğu için devletin acil çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, üretilecek en iyi çözümün ise toplu taşımacılığı kullanmayı teşvik etmek olduğunu sözlerine eklediler.



