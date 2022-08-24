“Girne Limanı önce devletleştirilmeli, sonra özelleştirilmeli”

“Özelleştirme kapsamına almışlar! Siz önce bir sahip çıkın beytambala da bakarız….”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta medyaya yansıyan Girne Limanı’nın özelleştirileceği haberleriyle ilgili görüşlerini paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “Girne Limanı özelleştirme kapsamına alınmış. Peki ama Girne Limanı zaten özelde hatta ortada bırakılmış bir halde değil miydi zaten? Kaosun hakim olduğu, durmadan lağım akan, 10 senedir lambaları bile yanmayan bir halde değil miydi?” diyerek tam sorunlar yumağı olan ancak kimsenin ilgilenmediği bir yer olduğunu kaydettiler.

Ne belediyenin, ne turizm bakanın ve ne de Çevre Dairesinin sözünün geçmediği uğramadığı bir yer olan Girne Limanının, oradaki özel şirketlerin insafına terk edilmiş bir halde durduğunu vurguladılar.

Vatandaşlarımız Girne limanının önce devletleşmesi gerektiğini, şu anda ortanın malı olarak durduğunu ifade ederek “Özelleştirme kapsamına almışlar! Siz önce bir sahip çıkın beytambala da bakarız….” diyerek sözlerini tamamladılar



