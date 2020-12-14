Girne Limanı karanlığa gömüldü

Ayaklı Gazete ‘ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin turizm şehri olarak bilinen Girne’nin 2020 yılında adeta hayalet şehre döndüğünü dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Girne sakini vatandaşlarımız, Girne Liman’nın fotoğrafta görüldüğü gibi karanlığa ve sessizliğe gömüldüğünü iddia ederek, bölgenin turizt almaması nedeniyle canlılığını yitirdiğini ifade ettiler.

Bu konuda başta Girne Belediyesi olmak üzere TurizmBakanlığı yetkililerinin bir çalışma yaparak Girne’yi canlandırması gerektiğini savunan Girne sakini esnaflar, cumartesi günü Lefkoşa Arasta bölgesinde yapılan şenlik gibi bir şenliğe Girne’nin de ihtiyacı olduğunu vurguladılar.

Vatandaşlarımız “Bir yanda Lefkoşa Arasta’da rengarenk alış veriş günü, diğer yanda Girne Limanı... Karanlık ve insansız...” diyerek yaşadıkları umutsuzluğu bizlerle paylaştılar.

