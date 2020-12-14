banner583
banner572
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
10 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
24 0
 
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
32 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
24 0
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
106 0
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
52 0
banner529
banner570

Girne Limanı karanlığa gömüldü

banner476

Ayaklı Gazete ‘ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin turizm şehri olarak bilinen Girne’nin 2020 yılında adeta hayalet şehre döndüğünü dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner577
Girne Limanı karanlığa gömüldü

Girne sakini vatandaşlarımız, Girne Liman’nın fotoğrafta görüldüğü gibi karanlığa ve sessizliğe gömüldüğünü iddia ederek, bölgenin turizt almaması nedeniyle canlılığını yitirdiğini ifade ettiler.
Bu konuda başta Girne Belediyesi olmak üzere TurizmBakanlığı yetkililerinin bir çalışma yaparak Girne’yi canlandırması gerektiğini savunan Girne sakini esnaflar, cumartesi günü Lefkoşa Arasta  bölgesinde yapılan şenlik gibi bir şenliğe Girne’nin de ihtiyacı olduğunu vurguladılar.
Vatandaşlarımız “Bir yanda Lefkoşa Arasta’da rengarenk alış veriş günü, diğer yanda Girne Limanı... Karanlık ve insansız...” diyerek yaşadıkları umutsuzluğu bizlerle paylaştılar.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.