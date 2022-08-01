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Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı

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Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı

 
Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre,yaklaşık 4 ay sonra yapılması planlanan yerel seçimler için belediye başkanlıkları yarışına girmeye hazırlanan kişilerin birer birer çalışmalarına başlayarak nabız yokladıkları bildiriliyor.
Bize ulaşan bilgilere göre, iki dönem Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapan ancak son seçimlerde partisinin barajı geçememesi nedeniyle Meclise giremeyen TDP eski milletvekili Zeki Çeler’in Girne Belediye Başkanlığı için aday olacağı bildirilmekte.
Çeler’in adaylığını başta partili arkadaşları ve bölge halkıyla paylaştığı ve destek aldığı bize ulaşan haberler arasında yer almakta.
Girne’de yapılması gerekenleri ve nasıl bir gelişim içinde olması konusunda projelerini hazırladığını çevresiyle paylaşan Çeler’in zorlu yarış için hazır olduğu iddia edilmekte.
 
 
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