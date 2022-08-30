Girne için Özdal Kerem ismi gündemde







Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin turizm başkenti olarak adlandırılan Girne’de yerel seçimde aday olacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlarken, bazı isimlerin öne çıktığı bildirilmekte.

Girne’de Vizyon Hareketi’nin Başkanlığının yanı sıra YDÜ Turizm Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Özdal Kerem, Girne Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerin başında geliyor.

Siyasi kulislerden aldığımız bilgilere göre UBP’nin ve iş dünyası ileri gelenleri tarafından da Özdal Kerem’in ismi önerilirken, Girne iş dünyası ve UBP’den bazı isimlerin Özdal Kerem’in adaylığı konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Bu konuda son kararın Özdal Kerem’e ait olduğu ancak Kerem’in bu konuda çok fazla hevesli olmadığı aldığımız bilgiler arasında.



