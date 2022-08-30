banner762
banner815
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
7 0
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
15 0
 
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
38 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
43 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
16 0
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
45 0
banner797

Girne için Özdal Kerem ismi gündemde

banner476

banner825
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
 

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin turizm başkenti olarak adlandırılan Girne’de yerel seçimde aday olacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlarken, bazı isimlerin öne çıktığı bildirilmekte.
Girne’de Vizyon Hareketi’nin Başkanlığının yanı sıra YDÜ Turizm Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Özdal Kerem, Girne Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerin başında geliyor. 
Siyasi kulislerden aldığımız bilgilere göre UBP’nin ve iş dünyası ileri gelenleri tarafından da Özdal Kerem’in ismi önerilirken, Girne iş dünyası ve UBP’den bazı isimlerin Özdal Kerem’in adaylığı konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Bu konuda son kararın Özdal Kerem’e ait olduğu ancak Kerem’in bu konuda çok fazla hevesli olmadığı aldığımız bilgiler arasında.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.