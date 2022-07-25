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Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi

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Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
 
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaklaşan yerel seçimler için özellikle büyük ilçe belediyeleri için aday veya aday adayları yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor. Bize Girne’den ulaşan bilgilere göre Girne Belediye başkanlığı için aday isimler arasına sevilen bir ismin daha eklendi.
Girne’nin sevilen isimlerinden olan ve bir inşaat şirketi direktörü olan Murat Şenkul ,Belediye başkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından bir süre önce paylaşmış.
Özellikle Girne’nin tarihi dokusunu koruyarak büyüme taraftarı bir politika izleyen kişiler arasında olan Şenkul’un Girne ile ilgili çeşitli projeleri sosyal medya hesabından paylaştığı bildirilmekte.
Çarpık yapılaşmanın Girne’nin bozulan deniz ve sahillerinin üzerinde birçok proje sunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Şenkul’un Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı  mı yoksa bağımsız aday olacağı merakla beklenmekte.
 
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