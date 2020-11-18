Geri kalmış ülkelerde bile bunu göremezsiniz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, insanoğlunun yaşadığı çevreyi koruması gerekirken, bizim ülkemizde bunun tam tersi yapıldığını söyleyerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafı sabahın erken saatinde kamusal yeşil alan olan Kumsal Parkı'nda çeken Lefkoşa sakini çevre dostu vatandaşımız "Bu çekirdek kabuklarını yere atmak gerine neden bir poşete atmıyorlar anlamıyorum. Oysa az ötede derin çöp bidonu var" açıklamasını yaptı.

Parkın içerisinde bulunan tüm oturma bankalarındaki durum aynen böyle olduğunu dile getiren vatandaşımız “Uganda'da bile böylesi görülmez. Maalesef geri kalmış ülkelerde bile insanlar yaşadığı kullandığı çevreyi temiz tutmakta” dedi.

Bu şekilde kirletenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız, “Cezalandırma olmazsa bu gibi kişilerin sayısı her geçen gün artacak” dedi.

