

Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğa sever bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğraflarla bazı kendini bilmez gençlerin doğaya yaptıkları büyük ihaneti bizlerle paylaştı.

“Gençler Eğlenmişler!!! Doğaya da 1000 yılda çözülemeyecek hediyeler, anılar bırakmışlar ne güzel... Pastanın üstünde fotoğraf bile var!” diyen doğasever vatandaşımız, sahile bırakılan bu molozların utanç verici olduğunu kaydetti.

Başka ülkede olsa bu kişilerin kısa sürede tespit edilip, en ağır cezalar verilip, örnek yapılacağını vurgulayan vatandaşımız “Bizim ülkemizde ne mi yapılıyor? Koca bir hiç... Kimse bana turizm adası, eğitim adası falan filan masal martaval okumasın. Çöp adasıyız biz, umursuz, şuursuz bir insan topluluğu olarak, elimizdeki güzelliklerin, değerlerin içine ediyoruz, edenlere de göz yumuyoruz” diyerek isyan etti.

Bu şekilde sahillerimiz ve çevremiz kirletildikçe ülkeye turist gelmemesi için dua ettiğini ifade eden vatandaşımız “Ülkemize turist gelmesin, gelmesin ki geri döndüğünde ne kadar pis insanlar olduğumuzu, ülkemizin değerini nasıl bilmediğimizi etrafına anlatmasın. Çünkü ben çok, hem de çok utanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



