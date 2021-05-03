banner583
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
47 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
26 0
 
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
345 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
25 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
534 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
85 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
21 0
banner661
banner570

Gençler eğlenmişler

banner476

Gençler eğlenmişler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğa sever bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğraflarla bazı kendini bilmez gençlerin doğaya yaptıkları büyük ihaneti bizlerle paylaştı.
“Gençler Eğlenmişler!!! Doğaya da 1000 yılda çözülemeyecek hediyeler, anılar bırakmışlar ne güzel... Pastanın üstünde fotoğraf bile var!” diyen doğasever vatandaşımız, sahile bırakılan bu molozların utanç verici olduğunu kaydetti.
Başka ülkede olsa bu kişilerin kısa sürede tespit edilip, en ağır cezalar verilip, örnek yapılacağını vurgulayan vatandaşımız “Bizim ülkemizde ne mi yapılıyor? Koca bir hiç... Kimse bana turizm adası, eğitim adası falan filan masal martaval okumasın. Çöp adasıyız biz, umursuz, şuursuz bir insan topluluğu olarak, elimizdeki güzelliklerin, değerlerin içine ediyoruz, edenlere de göz yumuyoruz” diyerek isyan etti.
Bu şekilde sahillerimiz ve çevremiz kirletildikçe ülkeye turist gelmemesi için dua ettiğini ifade eden vatandaşımız “Ülkemize turist gelmesin, gelmesin ki geri döndüğünde ne kadar pis insanlar olduğumuzu, ülkemizin değerini nasıl bilmediğimizi etrafına anlatmasın. Çünkü ben çok, hem de çok utanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.