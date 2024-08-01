“Gençler ayaklarını araç dışına sarkıtmaktan ne anlıyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, gençlerin trafikte çok sorumsuzca hareket ettiğini dile getirerek bununla ilgili bir fotoğraf göndererek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Duyarlı sürücü vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen araçla geçtiğimiz günlerde Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde Hamitköy –Haspolat arasındaki yolda karşılaştıklarını ifade ederek “Uzaktan aracın içinden birilerinin el salladığını zannettik ancak araca yaklaştığımız zaman yolcu koltuğunda oturan bir gencin ayaklarını camdan dışarı salkıttığını görünce şok olduk” dediler.

Bu gençlerin trafikte hiçbir şeyin ihmale gelemeyeceğini bilmediklerini söyleyen duyarlı sürücülerimiz “Ayağını camdan çıkaran genç nedeniyle sürücünün dikkatinin bozulabileceğini unutmamak gerek. Dikkati bozulan sürücü ise bir anlık dikkatsizliği sonucunda kaza yapabilir” diye konuştular.

Ayakları dışarıya sarkıtan yolcunun hangi kafada olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Yani bu genç çok cesur mu olduğunu göstermek istiyor. Yoksa serinlemek için mi böyle yapıyor anlamadık, ama sürücünün ve yoldaki diğer sürücülerin dikkatini bozduğu kesin” diyerek trafiğin bu gibi dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırmadığını sözlerine eklediler.

