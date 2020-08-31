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Gemikonağı’nda beklenmedik misafir

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Ayaklı Gazete’ye ülkemizin en batısı olan Gemikonağı’ndan ulaşan bazı vatandaşlarımız, cumartesi günü akşamüzeri Gemikonağı yakınlarında deniz içinde gördükleri kuğunun kendilerini şaşkına çevirdiğini dile getirerek bu durumla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
 
Kuğu ve benzeri göçmen kuşların genelde ülkemizi sonbahar aylarında veyahut ilkbahar aylarında ziyaret ettiğini ifade eden Gemikonağı sakinleri ancak yaz aylarının son günlerinde bu kuğuyu denizde gördükleri için şaşkına döndüklerini dile getirdiler.
Bu kuğunun bir hayvanat bahçesinden mi kaçtığını yoksa birileri tarafından mı bırakıldığını merak ettiklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Ama bu güzel kuşun asaleti gerçektende büyüleyiciydi. İnşallah başına bir şey gelmeden yuvasına gider” diye konuştular.
Kuğuyu dün hiç denizde göremediklerini anlatan vatandaşlarımız, bu gibi göçmen kuşların tek başına dolaşmayacağını belirterek birilerine ait olduğunu umduklarını sözlerine eklediler.
 
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