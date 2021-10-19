banner583
14 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
50 0
 
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
21 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
26 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
25 0
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
15 0
banner661
banner726

“Geleceğimizi yok ettiniz, bari doğayı yok ettirmeyin”

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı kişilerin üç kuruş para kazanmak uğruna doğayı katlettiğini ve bizi yönetenlerinde buna seyirci kaldığını savunarak görüşlerini bizlerle paylaştılar.

banner714
“Geleceğimizi yok ettiniz, bari doğayı yok ettirmeyin”
banner721

Çevreci vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafları geçtiğimiz gün Çatalköy bölgesinde doğada gezinti yaparken çektiklerini belirterek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi birçok büyük ağaç katledildi. Bu bölgede belki de yüze yakın çam ve benzeri ağaç kökten kesilmiş durumda. Bunu gören duyan yok mu?” diye sorguladılar.
Kesilen bu ağaçların büyük bir ihtimalle şöminelerde kullanılacağını ifade eden çevreci vatandaşlarımız bu ağaçları kesen kişilerin kimden veyahut hangi daireden izin aldığını merak ettiklerini dile getirerek “Geleceğimizi yok ettiniz... Bari doğayı yok ettirmeyin” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.