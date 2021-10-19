Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı kişilerin üç kuruş para kazanmak uğruna doğayı katlettiğini ve bizi yönetenlerinde buna seyirci kaldığını savunarak görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Çevreci vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafları geçtiğimiz gün Çatalköy bölgesinde doğada gezinti yaparken çektiklerini belirterek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi birçok büyük ağaç katledildi. Bu bölgede belki de yüze yakın çam ve benzeri ağaç kökten kesilmiş durumda. Bunu gören duyan yok mu?” diye sorguladılar.

Kesilen bu ağaçların büyük bir ihtimalle şöminelerde kullanılacağını ifade eden çevreci vatandaşlarımız bu ağaçları kesen kişilerin kimden veyahut hangi daireden izin aldığını merak ettiklerini dile getirerek “Geleceğimizi yok ettiniz... Bari doğayı yok ettirmeyin” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

