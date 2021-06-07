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Geçitkale çöplüğü perişan ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale ve bölgesindeki köylerden vatandaşlarımız Geçitkale’den Tatlısu’ya giden ana yol civarında bulunan Geçitkale Çöplüğü’nün geçtiğimiz günlerde yine birileri tarafından yakıldığını ve bu yakılan çöplükten yayılan dumanın bölge halkını perişan ettiğini kaydettiler.

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Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
 
Çöplükten yayılan zehirli gazların akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle neredeyse 7-8 kilometre uzakta olan köylere kadar ulaştığını dile getiren vatandaşlarımız, “Bu duman nedeniyle akşam saatlerinde boğulacak gibi olduk. Uykumuzda bile o kötü kokudan dolayı boğazımız yandı” diyerek yaşadıkları sorunu dile getirdiler.
Bu çöplüğün yakılmaması için veyahut kapatılması için gerek Çevre Dairesi’nin gerekse Geçitkale Belediyesi’nin konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, insan sağlığının ülkede bu kadar ucuz olmaması gerektiğini vurguladılar.
 
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