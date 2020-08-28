Geçitkale Belediyesi takdiri hak ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale bölgesi sakinleri belediyelerinin oldukça yoğun bir tempoda ve çok üretken bir şekilde çalıştığına vurgu yaparak takdiri her zaman hakeddiğini dile getirdiler.



Bölge sakinleri Belediye başkanı Hasan Öztaş’ın yorulmaksızın bölgeye hizmet ettiğini, her zaman çalışanlarının yanında olarak onları hırslandırdığını gözlemlediklerini ifade ederek, birçok alt yapı sorunu yanında gerekli yerlere de yenilikleri yapmayı ihmal etmediklerini dile getirdiler. Geçtiğimiz gün Belediyenin inşaat bölümünün belediyeye bağlı küçük bir köy olan Çamlıca’daki Çocuk Parkı alanını yenilemeye başladığını gördüklerini aktaran bölge sakinleri “Başkanın ‘Hiç bir köyümüz parksız kalmayacak’ felsefesi ile çocuk parkının yapımına başlandı” dediler.

Bu arada başkanın bu kavurucu sıcaklarda, canla başla uğraşan belediye emekçilerine, teşekkürü hem yüz yüze hem de sosyal medyadan da yaptığını gördüklerini belirten bölge sakinleri başkanı ve personellerini çalışma azimlerinden dolayı tebrik ettiklerini sözlerine eklediler.



