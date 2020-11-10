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Geçitkale Belediyesi takdir almaya devam ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Mesarya bölgesinin çalışkan belediyelerinden olan Geçitkale Belediyesi’nin gerek bölgede alt yapı sorunu olan yerleşim yerlerine yaptığı yatırımlar gerekse ihtiyaç duyulan çalışmaları zamanında yapmasıyla bölge halkının takdirini almaya devam ettiğini ifade ettiler.

Geçitkale Belediyesi takdir almaya devam ediyor
 
 
 
 
 
Geçitkale Belediyesi’nin başkan Hasan Öztaş’ın önderliğinde geride kalan 6 yılda birçok önemli projeye imza attığına dikkat çeken vatandaşlarımız, son zamanlarda bölge anayollarını güzelleştirmek adına çalışmalar yapmaya başladığını gözlemlediklerini dile getirdiler.
Kavşaklarda peyzaj çalışmalarını başlatan belediyenin son günlerde ise bölge sınırları içindeki anayol kenarlarında bulunan ağaçların budanarak kış aylarında sürücüler için tehlike arz etmemesi adına çalışma yaptıkları kaydedildi.
Bu arada ağaçların gövdelerinin de kireçle boyanarak hem hastalıklara karşı korunduğu hem de sürücülerin geceleyin görüşlerinin engellenmemesinin sağlandığını kaydeden bölge sakinleri belediye çalışanlarını ve başkanı bir kez daha kutlamak istediklerini sözlerine eklediler.
 
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