Geçitkale Belediyesi köyler arası yolları da asfaltlıyor

Geçitkale Bölgesindeki vatandaşlar asfalt çalışmalarından memnun değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin kırsal belediyelerinden biri olan ancak yaptıkları ile bölge halkının takdirini toplayan Geçitkale Belediyesi kendi sorumluluk alanı olmamasına rağmen Mallıdağ – Yamaçköy arasında kalan asfaltta pazartesi ve dün yama ve döküm işleri yaptı.

Konuyla ilgili olarak bölgeden bize ulaşan bazı vatandaşlarımız, Belediye olarak sorumluluk alanları olmamasına rağmen fotoğrafta görülen ve dökümü yapılan yer Mallıdağ-Yamaçköy ana yolları olduğunu ifade ettiler.

Bölge sakini vatandaşlarımız, hükümet partilerine sitem ederek “Hani siz yerini bile bilmediğiniz ve kılavuzsuz rehbersiz seçimden seçime ancak gelebildiğiniz köylerimiz. Buraları belediyelerin sorumlu olduğu alan köy ve kasaba içi meskun mahal yolları olmasına rağmen asfalt dökümü yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk alanında olan köy ve kasabaları birbirine bağlayan yollar buraları, ancak bugüne kadar bir kürek asfalt dökülmeyen yollardır buraları” dediler.

Bu yıl Anadolu’daki insanların vergilerinden artırılarak Köylerin Altyapı Projeleri için ayrılan asfalt miktarının 322 kilometre olduğunu öğrendiklerini söyleyen vatandaşlarımız ancak Geçitkale Belediye sınırlarına ayrılan miktarın ise koskocaman bir hiç olduğunu öğrendiklerini sözlerine ekleyerek isyanlarını paylaştılar.

