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Gece yarısı elektrik kesintileri isyan ettiriyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan hava sıcaklığı yetmezmiş gibi gece saatlerinde kesilen elektriklerin adeta hayatı işkenceye çevirdiğini dile getirerek adeta isyan ettiler.

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Gece yarısı elektrik kesintileri isyan ettiriyor

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle evlerde bile durulmaz olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, son birkaç gündür gece saatlerinde kesilen elektriklerden dolayı perişan olduklarını ifade ettiler.
Güzelyurt bölgesinden bize ulaşan vatandaşlarımız, özellikle uykuya hazırlanırken kesilen elektriklerin 10 dakika sonra yeniden verilmesi, daha sonra yeniden kesilmesi nedeniyle önceki gece adeta çıldırma noktasına geldiklerini söylediler.
Ülkede enerji açığı varsa bunu gidermek için gece vaktini değil sabahın ilk ışıklarının yaşandığı saatlerin seçilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, KIB-TEK yetkililerini duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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