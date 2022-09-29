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Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı

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Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte özellikle geceleri havaların soğumasından dolayı çeşitli rahatsızlıkların yaşanmaya başladığı bildirilmekte.
Bize ulaşan haberlere göre, son günlerde özellikle geceleri hava sıcaklıklarının 15 derecelere kadar düşmesi neticesinde evlerinde tedbirsiz şekilde hareket eden veyahut uyuyan vatandaşların başta karın ağrısı olmak üzere kas tutulması ve daha birçok şikayetle hastanelere başvurdukları belirtiliyor.
Gündüzleri yaz sıcakları olmasına karşın geceleri sıcaklığın hızlı düşüş göstermesinden dolayı bünyesi zayıf vatandaşların gribal enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandıkları bildirilirken, bu konuda doktorların hasta vatandaşlara üşütmemeleri konusunda uyarıda bulundukları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
 
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