Gazimağusa’dan bir de bağımsız aday

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Kasım ayı sonunda yapılması planlanan yerel seçimler için başta partiler olmak üzere bağımsız adayların da çalışmalarına başladıkları bildirilmekte.







Bize ulaşan bilgilere göre, ülkemizin ikinci büyük kenti olan Gazimağusa Belediye başkanlığı için yarışmaya girecek adaylar arasına bir de bağımsız aday katıldı.

Daha önceden adaylığını açıklayan CTP’li Dr. Süleyman Uluçay ve UBP’den Dr. Erdal Özcenk’ten sonra Salih Oktay’ın bağımsız aday olarak seçime gireceği bildirildi.

Saatçi Salih lakabı ile bilinen Salih Oktay’ın bağımsız olarak ‘yarışa varım’ dediği aldığımız bilgiler arasında.

