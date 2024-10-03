Gazimağusa Belediyesi’nden turizme katkı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, birçok tarihi eseri bulunan Mağusa Surlariçi bölgesinin yok olmaya yüz tutan tarihi eserlerinin Gazimağusa Belediyesi çabalarıyla yeniden turizme kazandırılmaya başlandığını dile getirerek bu konuyla ilgili son gelişmeyi bizlerle paylaştılar.

Surlariçi bölgesine Güney kapısından girişi hemen doğusunda bulunan “Tuzhane” olarak bilinen ve Lüzinyan döneminden kalan 7-8 asırlık yapı ağaçlarla örtülüp yok olmaya terk edildiğini belirten vatandaşlarımız dün itibariyle Gazimağusa Belediyesi ekiplerince temizlenip bugün restorasyonuna başlanacağını öğrendiklerini kaydettiler.

Bu gibi tarihi eserlerin ülkeye gelen turistlerin büyük ilgisini çektiğini belirten Mağusa sakinleri “Zira bir turist gittiği ülkenin ne gibi tarihi eserleri olduğunu görmek istemektedir. Bu nedenle yüzyıllar önce kurulmuş bu ‘Tuzhane’ gibi asırlık tarihi eserlerin turizme kazandırılması önemlidir. Bu nedenle Gazimağusa Belediyesi’ni kutluyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.